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El Corte Inglés Alicante transforma su espacio de accesorios en un referente de lujo y exclusividad

Desde el pasado 14 de abril, Alicante cuenta con el nuevo proyecto Accesorios Premium, una renovación integral diseñada para ofrecer una experiencia de compra sofisticada y vanguardista. Este espacio reúne una selección inigualable que equilibra la frescura de marcas contemporáneas e internacionales —como JW Pei, Love Moschino o la exclusividad de MC2 Saint Barth— con el saber hacer de firmas tradicionales y Made in Spain como El Potro, Guy Laroche o las piezas artesanales de Saonara. La oferta se completa con un espectacular despliegue de marroquinería y una zona de Gafas Premium ampliada, donde conviven gigantes del lujo como Cartier, Loewe y Bottega Veneta, consolidando al centro como el destino definitivo para quienes buscan calidad, ética y las últimas tendencias en complementos.