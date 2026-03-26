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Golpe al tráfico de drogas en asociaciones cannábicas de la provincia con más de 10 detenidos

Dos operaciones contra el tráfico de drogas en la provincia de Alicante, una por la Policía Nacional y otra por la Guardia Civil, con un mismo objetivo: las asociaciones cannábicas. Tanto en Alicante como en Torrevieja se han registrado diferentes sedes de asociaciones cannábicas en las que, presuntamente, se dedicaban a la venta de marihuana y hachís. En total, las operaciones se han saldado con 13 detenidos.