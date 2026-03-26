Secciones

Es noticia
Plaza mujer Pérez LlorcaNuevas condiciones viviendas protegidasCaso Baño: secreto sumarioCarlos Mazón declarar testigoEl tiempo AlicanteMejor mona de Pascua
instagramlinkedin
Golpe al tráfico de drogas en asociaciones cannábicas de la provincia con más de 10 detenidos

Golpe al tráfico de drogas en asociaciones cannábicas de la provincia con más de 10 detenidos

INFORMACIÓNTV

Golpe al tráfico de drogas en asociaciones cannábicas de la provincia con más de 10 detenidos

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

Dos operaciones contra el tráfico de drogas en la provincia de Alicante, una por la Policía Nacional y otra por la Guardia Civil, con un mismo objetivo: las asociaciones cannábicas. Tanto en Alicante como en Torrevieja se han registrado diferentes sedes de asociaciones cannábicas en las que, presuntamente, se dedicaban a la venta de marihuana y hachís. En total, las operaciones se han saldado con 13 detenidos.

TEMAS

Tracking Pixel Contents