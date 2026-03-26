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Juan Candela: “El Réquiem que cantará el Orfeón de Alicante es una obra que pone los pelos de punta”

El Orfeón de Alicante celebra su 125 aniversario. Fue en 1901 cuando en una conversación entre el doctor Rico y don Vicente Poveda, decidieron que en Alicante debía existir “un conjunto vocal digno del aplauso de los inteligentes”. Su actual presidente, Juan Candela, anuncia en “La Entrevista” de InformaciónTV la celebración los 125 años del Orfeón con dos conciertos previos al inicio de Semana Santa junto a la Banda Sinfónica Municipal de Alicante. El viernes, 27 de marzo, interpretarán el Réquiem de Mozart en la concatedral de San Nicolás de la capital alicantina y el domingo, 29 de marzo, en el Auditorio La Nucia.