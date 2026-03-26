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Polémica en Les Corts por el nuevo cargo de la mujer del president

El pleno de Les Corts Valencianes ha estado marcado este jueves por la polémica en torno al nombramiento de la mujer del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para un puesto en la Diputación de Valencia. La oposición ha cuestionado tanto el procedimiento como las condiciones del cargo, especialmente el salario, que supera los 50.000 euros y mejora su retribución anterior, mientras que el Consell y el PP defienden la legalidad del proceso y niegan cualquier trato de favor. El asunto ha centrado buena parte del debate político, con acusaciones cruzadas entre los grupos parlamentarios. Más información