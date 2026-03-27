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Antonio Peral, concejal de Urbanismo de Alicante: "El Plan General va a transformar la ciudad tal y como la conocemos"

Antonio Peral, concejal de Urbanismo de Alicante: "El Plan General va a transformar la ciudad tal y como la conocemos"

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Antonio Peral, concejal de Urbanismo de Alicante: "El Plan General va a transformar la ciudad tal y como la conocemos"

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La Entrevista de InformaciónTV cuenta en esta ocasión con Antonio Peral, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, para analizar cuáles son los principales proyectos del nuevo Plan General de la ciudad. Un documento que pretende adaptar a la ciudad de nuevas infraestructuras verdes, de movilidad, deportivas y un largo etcétera para adaptar la urbe a las nuevas necesidades.

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