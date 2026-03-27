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La saeta y la mantilla ensalzan la tradición en el corazón de Alicante

El convento de las Monjas de la Sangre acoge la 38ª edición de un acto marcado por el nuevo trono del colegio Ángel de la Guarda y el debut procesional de los Boinas Verdes. La esencia de la Semana Santa de Alicante ha tomado hoy el convento de las Monjas de la Sangre. En un ambiente cargado de emoción, la saeta y la mantilla han vuelto a reivindicarse como los pilares sentimentales de nuestra Pasión, en un acto que este año ha servido de puesta de largo para el nuevo trono de Jesús Consolado. La diputada Lola Peña recibió el nombramiento de Hermana de Honor en una jornada que consolida el auge de las hermandades alicantinas.