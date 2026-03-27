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El sector eléctrico y de telecomunicaciones se cita hoy en IFA para celebrar Connecta APEME 2026

Las instalaciones de IFA - Fira Alacant albergan desde primera hora de esta mañana una de las citas más esperadas del calendario industrial de la provincia: Connecta 2026. El evento, impulsado por la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y Telecomunicaciones de Alicante (APEME), se consolida como el punto de encuentro imprescindible para el networking y la actualización en energías renovables y digitalización.