Secciones

Es noticia
Calvario Carlos BañoDisney rodaje AlicanteVivienda pública AlicanteEl tiempo Semana SantaArcadi España promete cargoTarjeta SIP virtualApertura comercios Domingo de Ramos
instagramlinkedin
El sector eléctrico y de telecomunicaciones se cita hoy en IFA para celebrar Connecta APEME 2026

El sector eléctrico y de telecomunicaciones se cita hoy en IFA para celebrar Connecta APEME 2026

INFORMACIÓNTV

El sector eléctrico y de telecomunicaciones se cita hoy en IFA para celebrar Connecta APEME 2026

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

Las instalaciones de IFA - Fira Alacant albergan desde primera hora de esta mañana una de las citas más esperadas del calendario industrial de la provincia: Connecta 2026. El evento, impulsado por la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y Telecomunicaciones de Alicante (APEME), se consolida como el punto de encuentro imprescindible para el networking y la actualización en energías renovables y digitalización.

TEMAS

Tracking Pixel Contents