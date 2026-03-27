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Fin de semana de contrastes en Alicante: del sol primaveral a un domingo bajo las nubes

La provincia de Alicante vivirá un fin de semana marcado por la dualidad meteorológica. Mientras que el sábado el sol será el gran protagonista con máximas de hasta 21°C, el domingo la nubosidad ganará terreno y los termómetros empezarán a notar un ligero descenso en el interior. El tiempo en la provincia de Alicante no dará tregua a quienes buscan estabilidad este último fin de semana de marzo. Según las previsiones de la AEMET, pasaremos de cielos prácticamente despejados a un aumento notable de la nubosidad en cuestión de 24 horas.