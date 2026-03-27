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Taller Creativo sorprende con unas flores revolucionarias: hechas con embutido

Regresa Taller Creativo a la pantalla con una opción para sorprender a todos los invitados, unas flores que nadie se espera, realizadas con companaje alicantino. En este nuevo programa, la experta en diseño floral, Aurora Domenech, con su alegría característica que acompaña y anima a elaborar la artesanía en familia, da una vuelta de tuerca para innovar y sorprender con las flores de embutido, un adorno del todo inesperado que dará un aire fresco y creativo a los entrantes.