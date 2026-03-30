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'El Campello Fitness' supera todas las expectativas con un millar de participantes

La undécima edición de “El Campello Fitness” se ha consolidado como un éxito rotundo de fuerza, salud y diversión, logrando reunir a un millar de deportistas en cuatro escenarios estratégicos junto al mar. A pesar de un clima variable, la programación abarcó desde el equilibrio mental del yoga y el pilates en la Torre de la Illeta hasta la adrenalina del Body Jump, el Free Style y multitudinarias masterclass de zumba que unieron a participantes de todas las edades. El concejal de Deportes, Marcos Martínez, destacó como un acierto total el cambio de fechas para coincidir con el inicio de la Semana Santa, una decisión que no solo impulsó la participación de gimnasios locales, sino que generó un gran impacto económico en la hostelería del municipio con terrazas llenas durante todo el fin de semana