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Cocemfe Alicante y el Club Rugby Huesitos La Vila apuestan por el deporte inclusivo

Carlos Antón, relaciones públicas e institucionales de Cocemfe Alicante, y Guillem Carrión, presidente del Club Rugby Huesitos La Vila, han asistido a "La Entrevista" en Información TV para contar de primera mano el convenio que ambas instituciones van a llevar a cabo para impulsar una iniciativa que pone el foco en la integración a través del deporte: crear un equipo de rugby para personas con discapacidad. Ambos representantes han querido poner en valor la importancia de abrir la puerta al deporte a personas con distintas capacidades y ya han comunicado algunas actividades que tienen previstas para ello.