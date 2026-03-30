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Olcina avisa sobre el tiempo en Semana Santa: "Disfrutaremos de una estabilidad nada típica de esta época del año, pero las noches serán frías"

La provincia de Alicante encara la Semana Santa con optimismo en la previsiones turísticas, de ocupación hotelera y, sobre todo, con buenas noticias en cuanto a lo meteorológico con un tiempo estable hasta el Domingo de Resurrección. Sin embargo, esta estabilidad nada frecuente en comparación con los últimos años, no se traduce en temperaturas excesivamente altas a lo largo de todas las jornadas. Las comarcas del interior y litoral de la provincia de Alicante registrarán mínimas que podrían acercarse a los 5 grados durante las madrugadas y primeras horas del día.