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El Divino Amor presentará dos nuevas imágenes en la procesión de este 2026

En "La Entrevista" de Información TV nos visitan Julio Forner, presidente de la Cofradía Sacramental del Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad La Marinera Coronada, y el mayordomo general de Cristo Jesús Consolado, Agustín Castellanos. A las puertas de la Semana Santa, la Cofradía prepara la procesión del miércoles, 1 de abril, en la que incorporarán las imágenes de Jesús Consolado y el Cristo de la Sangre, ampliando su cortejo procesional. Desde el convento de las Monjas Agustinas, el Miércoles Santo ofrecerá una catequesis completa que une tradición y novedad, destacando la salida, el Casco Antiguo y el canto de saetas.