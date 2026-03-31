INFORMACIÓNTV

El profesorado sale a las calles de Alicante en la huelga educativa

El profesorado de toda la provincia de Alicante ha realizado hoy, 31 de marzo, una jornada de huelga para reivinciar mejoras laborales. La Conselleria de Educació cifra el paro en un 32 %, mientras que los sindicatos estipulan el seguimiento en torno al 80 %. El día ha comenzado con una manifestación frente a la Dirección Territorial a las 10 de la mañana para, dos horas después, marchar en la gran manifestación que ha partido desde las escaleras del IES Jorge Juan. El profesorado de la Comunitat Valenciana denuncia masifiación en las aulas, falta de profesionales y el descenso de la burocracia, entre otras peticiones.