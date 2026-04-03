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Aurora Domenech enseña a hacer un terrario en Taller Creativo

Los terrarios son pequeños jardines ubicados dentro de cuencos de cristal en los que se forma un microclima que proporciona una condición idónea para la generación del ecosistema. Representan la última moda en decoración del hogar y es habitual encontrarlos en revistas de moda o en publicaciones de influencers. En este nuevo episodio de Taller Creativo, Aurora Domenech explica de forma didáctica cómo hacer un terrario en una pecera o jarrón con boca ancha y con un elemento clave: musgo preservado.