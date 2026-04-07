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Jorge Crivillés completa el primer reto de la Triple Corona del Fin del Mundo

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INFORMACIÓNTV

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El nadador de aguas abiertas alicantino, Jorge Crivillés, ha completado en 15 horas y 37 minutos el cruce del Río de la Plata entre Colonia de Sacramento (Uruguay) y Punta Lara (Argentina). Una travesía en la que tuvo que extremar precauciones por el tráfico marino, así como por las fuertes corrientes y la amenaza de una fuerte tormenta eléctrica en los minutos finales. Esta es la primera prueba de la Triple Corona del Fin del Mundo, que incluye también el canal de Beagle y el estrecho de Magallanes. Crivillés completa esta prueba con un objetivo solidario: visibilizar a los pacientes de cáncer y apoyar su causa a través de asociaciones como AEAL (Asociación de pacientes de Linfoma, Mieloma, Leucemia y Síndromes Mieloproliferativos) y GEPAC (Grupo Español de Pacientes de Cáncer).

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