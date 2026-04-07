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El postrasvase Júcar-Vinalopó alcanza el 50% de ejecución: estará operativo a finales de 2026

El tramo II de las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó ya ha alcanzado el 50% de su ejecución. Así lo ha confirmado este martes el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante su visita a la Comunidad de Regantes de Aspe, donde ha avanzado que la infraestructura estará finalizada a finales de 2026.La actuación, que cuenta con una inversión superior a los 20 millones de euros, es considerada "estratégica" para la supervivencia del sector agrícola en las comarcas del Alto, Medio y Bajo Vinalopó, así como parte de la Vega Baja.