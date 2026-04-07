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El tiempo en Alicante: la AEMET avisa de la llegada de niebla y polvo en suspensión

El tiempo ha dado una tregua por Semana Santa, con sol brillante y cielos despejados, que finaliza el miércoles 8 de abril. La AEMET advierte de la llegada de un frente que dejará brumas a primera hora de la mañana y polvo en suspensión, que será más notable en el interior de la provincia de Alicante. Las temperaturas, sin embargo, continuarán en la tónica de estos últimos días, con máximas que superan los 20 grados, aunque habrá un ligero ascenso de las mínimas.