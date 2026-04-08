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Alfredo Millá: “Si la guerra de Irán continúa, tendrá un impacto muy grande en la vivienda”

Alfredo Millá tomó el cargo de presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) a principios de marzo. Un mes después de regentar la presidencia, Millá participa en “La Entrevista” de InformaciónTV para analizar la situación económica de la provincia en un contexto de incertidumbre debido al conflicto de Oriente Próximo, donde señala que se vive un “impasse porque se valora la subida de las materias primas (…) que puede elevar los costos del acceso a la vivienda”. El presidente de INECA, además, analiza el nuevo modelo de financiación, la inversión estatal y la situación económica de la provincia.