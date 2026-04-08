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Alicante celebra el Día del Pueblo Gitano entre bailes y reivindicaciones: "Necesitamos velatorios las 24 horas"

El salón azul ha sido el lugar elegido por el Ayuntamiento de Alicante para celebrar el Día del Pueblo Gitano. Una jornada que ha contado con la actuación de Leni J. Carmona junto a Pedro Aguilera a la guitarra y Ramón Rodríguez al cajón y que ha puesto a bailar a los políticos allí presentes. No solo ha sido una jornada festiva, el pueblo romaní celebra su cultura y tradición, pero también hace énfasis en sus reivindicaciones. Las diferentes asociaciones han puesto sobre la mesa la necesidad de impartir historia y cultura gitana en las escuelas para terminar con los prejuicios. Otro asunto puesto sobre la mesa ha sido el cierre nocturno de los tanatorios que no permite velar a los difuntos las 24 horas.