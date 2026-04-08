INFORMACIÓNTV

El tiempo en Alicante: máximas de hasta 28 grados

El jueves 9 de abril llega con una subida exponencial de las temperaturas, que continúan, como toda la semana, en aumento, sobre todo en el interior, donde las máximas podrían llegar, según la previsión de AEMET, hasta los 28 grados. Las mínimas también serán elevadas, ya que no descenderán de los 15 grados en el litoral.