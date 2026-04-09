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Alicante cierra 2025 con récord de empleo, pero el precio de la vivienda y los bajos salarios frenan el bienestar social

Alicante cierra 2025 con récord de empleo, pero el precio de la vivienda y los bajos salarios frenan el bienestar social

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Alicante cierra 2025 con récord de empleo, pero el precio de la vivienda y los bajos salarios frenan el bienestar social

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La economía de la provincia de Alicante consolida su recuperación con un crecimiento sostenido apoyado en el sector exterior y la creación de empresas, que han permitido encadenar 58 meses de subida en la afiliación. Sin embargo, el último informe de coyuntura de INECA advierte de una "economía dual": mientras el turismo internacional y las exportaciones baten registros, la población local se enfrenta a una pérdida de poder adquisitivo por la debilidad salarial y un mercado inmobiliario al alza, con visados de obra nueva disparados pero precios que dificultan el acceso a la vivienda. El reto para 2026 será transformar estas cifras macroeconómicas en un desarrollo real para el conjunto de la sociedad alicantina

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