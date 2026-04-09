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Alicante roza los 30°C en un inicio de abril puramente veraniego

La provincia se prepara para un viernes de temperaturas extremas para la época del año. Villena lidera el ranking provincial con 29°C, mientras que las mínimas nocturnas suben de forma generalizada en toda la Costa Blanca. Si alguien dudaba de que el buen tiempo había llegado para quedarse, el mapa de este viernes 10 de abril despeja todas las dudas. La AEMET prevé cielos despejados de norte a sur y un ascenso térmico que nos sitúa en valores más propios del mes de julio.