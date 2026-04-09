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Armando Guerrero llega a HLA Alicante para dirigir la parcela deportiva

El Lucentum Alicante ha presentado este jueves el fichaje de Armando Guerrero como nuevo director deportivo, un acuerdo que se extiende hasta el final de la presente temporada y dos campañas adicionales. Guerrero, con una dilatada experiencia en el CB Gran Canaria y el Real Betis —donde logró el ascenso a ACB en 2025—, compaginará este cargo con su actual responsabilidad en los Ángeles CDMX. Con esta incorporación, el club alicantino busca profesionalizar su estructura y dotar de una visión estratégica a su proyecto deportivo e institucional.