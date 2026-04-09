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El ensayo de la apertura del Camarín marca la cuenta atrás para la Santa Faz

El Monasterio de la Santa Faz ha acogido hoy el solemne ensayo de la "Prueba de Llaves", un protocolo con más de 350 años de historia que prepara el camino para la Peregrina 2026. Las concejalas Cristina García y Begoña León, encargadas de custodiar la Reliquia este año, han vivido con "emoción y gratitud" un acto que marca el inicio de una festividad en la que se espera una participación masiva, con previsiones de asistencia similares a las cifras récord del año pasado.