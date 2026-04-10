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Cómo hacer agua de rosas en casa, en Taller Creativo

Para este nuevo capítulo, se recomienda tener a mano alrededor de cinco rosas de color —debido a que tienen más aroma que las blancas y las rojas—, un dispensador, un colador, una olla y agua destilada, elemento en el que hará hincapié ya que no es recomendado utilizar agua del grifo ni embotellada. La fase de creación puede hacerse en familia con los más pequeños, sin elementos peligrosos o no aptos. Tras ello, se debe utilizar la cocina para hervir el agua. Domenech aconseja utilizar este perfume para aromatizar la cama o los muebles