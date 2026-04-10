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Beto Company: "Debemos ser más sólidos y dominantes ante el Sanluqueño"

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Beto Company: "Debemos ser más sólidos y dominantes ante el Sanluqueño"

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El Hércules no tiene margen de error y necesita levantarse del duro golpe sufrido en Alcorcón sumando los tres puntos ente el Atlético Sanluqueño en el Rico Pérez. El partido se juega el domingo a las 20:30 horas y el rival llega en zona de descenso y con pocas opciones de lograr la permanencia. En la previa del choque Beto Company afirmó que, "lo bueno del fútbol es que te da otra oportunidad cada siete días. Tuvimos un día horroroso, pero no debe empañarlo todo, espero que nos pinche y saque lo mejor de nosotros". Más información

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