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El Colegio de Ingenieros pide rehabilitar el fato de Tabarca y el puente de Sant Jordi de Alcoy

El II Congreso de Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil ha sido clausurado por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acompañado por Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos; Antonio Peral, concejal de Presidencia del ayuntamiento de Alicante y Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y. Allí se ha presentado el Catálogo de actuaciones en el Patrimonio de las Obras Públicas, que incluye dos propuestas en la provincia: el faro de Tabarca y el puente de Sant Jordi de Alcoy.