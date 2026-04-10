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Hércules Paralímpico: el fútbol que rompe barreras busca el billete a los play-offs

Con más de una década de historia y el compromiso por bandera, el Hércules Paralímpico afronta un fin de semana decisivo en Alicante. Tras consolidarse como un referente de inclusión y éxito nacional, el club se mide al Intercity y al Disport FC con un objetivo claro: sellar su clasificación para los play-offs. Más allá de los resultados, el equipo busca volver a demostrar que, sobre el césped, el esfuerzo y los valores humanos no entienden de límites físicos ni mentales.