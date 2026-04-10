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Raúl Asencio: El artesano que une la alta pastelería internacional con la despensa de nuestra tierra

Recibimos en "La Entrevista" al maestro pastelero Raúl Asencio para hacer balance de la recién cerrada campaña de Pascua y profundizar en la clave de su éxito: la materia prima. Desde la excelencia de la mantequilla de Normandía hasta el firme compromiso con el producto local —como el Fondillón, la sal de Santa Pola o la granada—, descubrimos cómo Raúl ha convertido su obrador en un referente de calidad, ética y defensa del territorio. Un viaje por los sabores más auténticos de nuestra tierra de la mano de un artesano de excepción.