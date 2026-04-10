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Roberto Ezquerro: “El conflicto en Oriente Próximo ha afectado al turismo: hay más huéspedes nacionales”

Roberto Ezquerro, gerente de Harbor's Light, y Flor Fernández, delegada de Recursos Humanos de estos apartamentos turísticos en La Vila Joiosa participan en “La Entrevista” para, desde una visión protagonista, compartir cómo ha sido la temporada turística en Semana Santa. Este análisis, además, se realiza con el contexto del conflicto en Oriente Próximo que, afirman, ha aumentado la visita del turista nacional.