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Estabilidad generalizada y ascenso de las máximas en Alicante

La provincia recupera la normalidad atmosférica este martes 14 de abril con cielos despejados tras el paso del frente del fin de semana. Se espera una jornada de contrastes térmicos con máximas de 22°C y mínimas que descienden hasta los 4°C en el interior. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma el fin del episodio de lluvias en la provincia de Alicante. La jornada de hoy se caracterizará por la presencia de un anticiclón que garantizará cielos limpios y vientos flojos en toda la demarcación.