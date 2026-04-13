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Los vecinos sobre el Parque Central: "No puede depender todo de la especulación"

Las asociaciones vecinales de los barrios que acogerán el futuro Parque Central de Alicante han estado en la presentación. Desde la organización Vecindario por un Parque Central han recibido con incertidumbre el proyecto, señalan que no hay fechas concretas y que lo que exigen es un "Parque Central ya", antes de la construcción de la estación intermodal o de las parcelas destinadas a vivienda, hoteles y zona comercial. Denuncian que, con estas decisiones aumenta "la especulación". Por otro lado, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha asegurado que han llegado a un acuerdo entre el ministro de Transportes Óscar Puente y los vecinos, y se preguntaba: "¿En nombre de quién se ha reunido el Ayuntamiento?"