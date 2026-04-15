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Iberdrola arranca en Valencia sus Jornadas del Accionista con la vista puesta en un beneficio récord

Valencia arranca una nueva edición de las Jornadas del Accionista de Iberdrola. Unos encuentros que este año cobran especial fuerza: la compañía triplica las ciudades donde tendrá presencia para reforzar su cercanía antes de la Junta General del próximo 29 de mayo. Tras el éxito de ediciones anteriores, el equipo de Relación con Inversores espera congregar a más de dos mil accionistas en una gira que, tras pasar por Valencia, recorrerá Zaragoza, San Sebastián, Pamplona, Madrid y Bilbao.