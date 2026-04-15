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Sandra Díaz: “En torno al 70 % de viajeros del Kontiki son internacionales”

En torno al 1 de marzo, cada año, Kontiki da el pistoletazo de salida a los viajes que unen la ciudad de Alicante con la isla de Tabarca. Un trayecto marítimo en el que disfrutar del buen tiempo y, a través de su visión submarina, de la fauna que acompaña un trayecto en el que puedes llegar a estar acompañado de delfines. El viaje a Tabarca nunca fue una excursión exclusivamente veraniega y, en los últimos años, cada vez son más los alicantinos, alicantinas y turistas que buscan conocer la isla habitada más pequeña de España. En “La Entrevista” de Información TV, hablamos con Sandra Diaz Gómez, responsable de Administración Kontiki.