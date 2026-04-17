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Beto confirma las bajas de última hora de Unai Ropero y Toril

El Hércules no tiene margen de error y necesita levantarse de su mala dinámica sumando un triunfo en uno de los campos más exigentes de la categoría. Pero afronta el encuentro ante el Sabadell lastrado por las bajas y con las ausencias de última hora de Unai Ropero, esquince de tobillo, y Alberto Toril, por sobrecarga. En la previa del choque, Beto Company indicó que "los entrenadores siempre queremos tener a todos disponibles, pero es lo que toca. Habrá que adaptarse y será una oportunidad para algunos que merecen tener minutos y ahora deben demostrarlo en Sabadell".