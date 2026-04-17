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María del Mar Valera desgrana los pilares de ‘Sabores con Origen’, el nuevo punto de encuentro para la hostelería alicantina

La presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APHEA) analiza los objetivos de las jornadas que tendrán lugar el próximo 20 de abril en la Casa del Mediterráneo. El evento, diseñado tanto para profesionales como para el público general, combinará demostraciones gastronómicas en directo y catas con ponencias técnicas sobre digitalización e inteligencia artificial para fortalecer la identidad y competitividad del sector en toda la provincia.