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La provincia consolida el ambiente primaveral con máximas de hasta 28°C este fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un ascenso gradual de las temperaturas y cielos despejados para el domingo tras un sábado marcado por intervalos nubosos. La Vega Baja y el Vinalopó registrarán los valores más altos del territorio. La provincia de Alicante mantiene su tendencia de estabilidad atmosférica durante el tercer fin de semana de abril. Tras un sábado de nubosidad variable, la entrada de una masa de aire estable garantizará cielos despejados para la jornada dominical en todas las comarcas.