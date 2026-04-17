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Taller Creativo describe la técnica perfecta para envolver regalos

Llegan fechas señaladas y todos queremos tener un detalle con nuestros seres queridos. Cumpleaños, aniversarios, comuniones, bodas… o un simple detalle para celebrar la amistad y cariño. Aurora Domenech aconseja, para este nuevo capítulo, utilizar papel de estraza porque, afirma, “es natural y orgánico” o un papel sin estampado. La experta en diseños creativos y talleres artesanales explica, cómo envolver el regalo, con una sorpresa final: el toque Taller Creativo. Domenech dibuja un jarrón sobre el papel de regalo y lo adorna con flores de diferentes colores y celo para que el regalo guste a todos antes incluso de abrirlo.