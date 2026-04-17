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Tradición, arte y solidaridad: Gibeller celebra la Santa Faz 2026 con un diseño exclusivo de Celine Canales

Un año más, Alicante ha vivido una de sus jornadas más especiales con la romería de la Santa Faz. Gibeller ha vuelto a unirse a la celebración mediante su tradicional reparto solidario de azulejos conmemorativos, entregando este 2026 una pieza única, obra de la artista Celine Canales, que ha vuelto a congregar a miles de personas deseosas de sumar este diseño a su colección personal.