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Vuelve Firauto & Sobre 2 Rueda con más de 48 marcas y 2500 vehículos

Fira Alacant (IFA) celebrará del 24 al 26 de abril una nueva edición conjunta de Firauto, Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión, y SOBRE 2 RUEDAS, una cita que consolida, durante el fin de semana, la provincia de Alicante como un referente en el sector del motor. La feria volverá a reunir a profesionales, marcas y visitantes en un entorno pensado para descubrir novedades con más de 48 marcas, 2500 vehículos y 1000 motocicletas.