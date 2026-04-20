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Pérez Llorca y Santiago Román abordan la ampliación del autobús interurbano

El president de la Generalitat Valenciana, Juafran Pérez Llorca, ha visitado en la mañana de hoy, lunes 20 de abril, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant en una reunión con su alcalde, Santiago Román. Allí han hablado en torno a la construcción de nuevas viviendas, un tema resaltado tras el escándalo por el anuncio anticipado de los pisos en Nou Nazareth, la ampliación de línea de autobuses interurbanos y el soterrameinto de la rotonda de Gibeller.