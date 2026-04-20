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‘Sabores con Origen’ consolida el potencial gastronómico y profesional de Alicante en una jornada multitudinaria en Casa Mediterráneo

Casa Mediterráneo ha acogido hoy la jornada “Sabores con origen de la Provincia de Alicante” , una cita organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APHEA) que ha reunido a profesionales y visitantes en torno a la calidad del producto local y la innovación del sector. El evento ha destacado por un programa continuo de showcookings en directo , donde se han puesto en valor las recetas de Cuaresma premiadas y platos de diversos puntos de la provincia , complementado con ponencias técnicas de alto nivel sobre inteligencia artificial, digitalización y normativa sanitaria. Con una amplia zona de expositores y un espacio de networking en el jardín amenizado con música en directo , la iniciativa ha cerrado sus puertas reforzando el vínculo entre los productores locales y la vanguardia culinaria alicantina.