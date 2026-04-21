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La Escuela Oficial de Voluntariado imparte formación gratuita

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Más de 40 organizaciones, lideradas por La Nueva Asociación de Voluntariado (LNA) y con el apoyo de Veolia, se unen para dar formación a todos aquellos que quieran comenzar un voluntariado. La Escuela Oficial de Voluntariado propone una formación gratuita en la que se combinará el trabajo práctico y las herramientas personales y psicológicas para fomentar la sensibilización y el trabajo en red entre personas y entidades sociales, promoviendo un modelo de voluntariado más preparado, innovador, consciente y comprometido con la transformación social.

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