INFORMACIÓNTV

La Escuela Oficial de Voluntariado imparte formación gratuita

Más de 40 organizaciones, lideradas por La Nueva Asociación de Voluntariado (LNA) y con el apoyo de Veolia, se unen para dar formación a todos aquellos que quieran comenzar un voluntariado. La Escuela Oficial de Voluntariado propone una formación gratuita en la que se combinará el trabajo práctico y las herramientas personales y psicológicas para fomentar la sensibilización y el trabajo en red entre personas y entidades sociales, promoviendo un modelo de voluntariado más preparado, innovador, consciente y comprometido con la transformación social.