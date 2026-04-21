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La exposición ‘Miradas’ acoge tres visitas guiadas para mostrar sus 125 obras a la ciudadanía

La exposición ‘Miradas’, organizada por la Fundación Jorge Alió ha abierto sus puertas esta mañana a la ciudadanía con tres visitas que han acercado al público no solo el valor artístico de las obras, sino también su reflexión sobre la mirada y la percepción visual. La jornada ha empezado a las 11 h de la mañana con una visita de unas 30 personas de la ONCE, coordinada por la artista y Premio Mejor Artista con discapacidad visual 2012, Pilar Carrasco.