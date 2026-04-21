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Inyección de 82 millones para ampliar el Hospital de Orihuela y triplicar las consultas externas

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado una inversión de más de 82 millones de euros para la ampliación del Hospital Vega Baja de Orihuela, que crecerá un 40 % en superficie. La reforma permitirá pasar de 30 a casi un centenar de consultas externas y sumará 52 nuevas camas de hospitalización, en una apuesta por agilizar las listas de espera en la comarca. Durante su visita a las obras, el jefe del Consell ha reclamado además al Gobierno central mil millones de euros por la atención sanitaria a pacientes desplazados. Más información