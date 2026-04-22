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Así impacta el cambio climático en Alicante tras un estudio realizado por dos cátedras de la UA

El alcalde Luis Barcala ha señalado este miércoles que "la ciudad de Alicante vincula el futuro de su modelo turístico sostenible a una variable tan importante como el cambio climático, que es una realidad", y ha subrayado que el Plan General Estructural (PGE) ya contempla actuaciones en este sentido a 25 años vista como "la creación de cinturones verdes en la ciudad y la forma constructiva que prima los espacios verdes para compensar y reducir la huella de carbono". Así se ha pronunciado el primer edil durante la presentación del informe sobre el "Impacto del cambio climático en el turismo", elaborado de manera conjunta por la Cátedra de Cambio Climático-Aguas de Alicante y la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante-Patronato de Turismo. Más información