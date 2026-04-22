INFORMACIÓNTV

La magistrada imputa a 15 personas por el escándalo de Les Naus

Primeras decisiones judiciales referentes al escándalo de adjudicación de vivienda protegida en el residencial Les Naus, situado en la Playa San Juan de Alicante. La magistrada Amparo Rubio ha llamado a quince personas a declarar como investigadas, entre las que destacan la ex concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, o la jefa de Contratación, María Pérez Hickmann. Además, otras siete personas deberán declarar como testigos. Las comparecencias se realizarán entre los próximos meses de mayo y junio, en el caso de las personas imputadas, en dos tandas: el 20 de mayo y el 5 de junio. Más información