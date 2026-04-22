INFORMACIÓNTV

El tiempo en Alicante: vuelven las alertas meteorológicas

El viento volverá a ser el protagonista en el litoral de la provincia de Alicante el próximo jueves 23 de abril. Según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el litoral sur de la provincia está en alerta amarilla por fenómenos costeros, se esperan vientos de hasta 70 km/h que provocarían olas de entre 2 y 3 metros. Este cambio meteorológico llegará acompañado de un descenso de las temperaturas, que será más notable en las máximas del interior alicantino.