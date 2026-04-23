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Juan XXIII estalla: "Queremos la repartirua de la biblioteca ¡ya!"

Alumnos y profesores del IES Las Lomas, junto al vecindario de Juan XXIII, se ha concentrado esta mañana frente a la biblioteca municipal del barrio, que cerró en 2021. Pese a que en los primeros años la lucha vecinal consiguió que se abriera para eventos seleccionados, acumula demasiados meses con la persiana bajada. Desde el instituto exigen su reapertura para que los estudiantes tengan un lugar en el que estudiar y puedan acceder en forma de préstamo a libros de texto y lectura obligatoria para superar el curso. El PSOE ha anunciado que llevará la reapertura de la biblioteca al próximo pleno municipal.